Joe Manganiello | recitare per capire il mondo il progetto di un film sui suoi antenati l' amore per One Piece

Durante il Filming Italy Sardegna Festival, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Joe Manganiello, noto per il suo ruolo di Alcide in True Blood e Crocodile in One Piece 2. L’attore ci ha svelato il suo desiderio di recitare per comprendere meglio il mondo, presentando un progetto cinematografico sui suoi antenati e condividendo la sua passione per le storie, l’amicizia e la spiritualità . Un incontro che ci ha lasciato ispirati e curiosi di scoprire il suo prossimo capitolo.

Al Filimg Italy Sardegna Festival abbiamo avuto il piacere di intervistare Joe Manganiello alias Alcide Herveaux di True Blood e Mr. 0Crocodile di One Piece 2. L'attore ci ha parlato della sua passione per le storie, del valore dell’amicizia, della sua spiritualità e del futuro. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Joe Manganiello: recitare per capire il mondo, il progetto di un film sui suoi antenati, l'amore per One Piece

In questa notizia si parla di: manganiello - piece - recitare - capire

Mister Movie | One Piece Live-Action: Joe Manganiello Spoilera la Stagione 3? Novità su Crocodile, Stagione 2 e Uscita! - Joe Manganiello svela indiscrezioni sorprendenti sulla Stagione 3 di One Piece liveaction! Novità su Crocodile nella Stagione 2 e dettagli sull'uscita.

Joe Manganiello: recitare per capire il mondo, il progetto di un film sui suoi antenati, l'amore per One Piece; Joe manganiello tra one piece, true blood e il futuro tra scrittura e spiritualità .

Joe Manganiello: recitare per capire il mondo, il progetto di un film sui suoi antenati, l'amore per One Piece - Al Filimg Italy Sardegna Festival abbiamo avuto il piacere di intervistare Joe Manganiello alias Alcide Herveaux di True Blood e Mr. Lo riporta comingsoon.it

One Piece 2, Joe Manganiello infiamma l'attesa: 'Mr Crocodile è il miglior ruolo della mia vita' - Dopo il suo clamoroso debutto nel 2023, One Piece di Netflix è pronta a tornare con una seconda stagione che promette di essere ancora più epica. Riporta serial.everyeye.it