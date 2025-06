L’Orchestra sinfonica siciliana per Capitale italiana della cultura 2025 | in scena la sinfonia Dal nuovo mondo

Un evento imperdibile che celebra la bellezza e la cultura siciliana, un’occasione unica per immergersi nella magia della musica sinfonica e scoprire le meraviglie di Agrigento, cuore pulsante dell’isola. L’Orchestra Sinfonica Siciliana porta sul palco la celebre “Sinfonia dal Nuovo Mondo”, offrendo un concerto emozionante dedicato alla Capitale italiana della Cultura 2025. Non mancate a questa serata indimenticabile e lasciatevi trasportare dall’armonia delle note!

Agrigento ospiterà l’Orchestra sinfonica siciliana per un concerto dedicato a Capitale italiana della cultura 2025. L'appuntamento è venerdì 27 giugno alle 21 al teatro dell'Efebo, all'interno del giardino botanico in via Demetra. Una tappa suggestiva del viaggio dell’Orchestra nell’isola, un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it