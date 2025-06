Aurora Maniscalco hostess italiana muore a Vienna | è caduta da un balcone

Tragedia a Vienna: una giovane hostess italiana, Aurora Maniscalco, di soli 24 anni, perde la vita in circostanze misteriose. La sua caduta dal terzo piano di un hotel nella notte tra sabato e domenica ha scosso l'intera comunità . Originaria di Palermo, Aurora lavorava nel settore dell'aviazione e si trovava in compagnia del fidanzato. Le indagini puntano a chiarire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di più oscuro.

Una hostess italiana di 24 anni, Aurora Maniscalco, è morta a Vienna. La giovane, originaria di Palermo, era precipitata dal balcone al terzo piano di una camera d’albergo nella notte tra sabato e domenica e si trovava ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Aurora Maniscalco, la caduta dal balcone forse non accidentale. La ragazza era in compagnia del fidanzato di 27 anni, anche lui palermitano e assistente di volo. Aurora lavora per la Lauda Airlines. Gli inquirenti austriaci hanno sentito il ragazzo più volte per capire cosa è successo nella camera d’albergo. Da quanto si apprende potrebbe non trattarsi di una caduta accidentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it