Preso a martellate da un albanese gravissimo 21enne

Sono gravissime le condizioni di un ragazzo di 21 anni, originario di Roccasecca, rimasto ferito in seguito a una violenta aggressione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Preso a martellate da un albanese, gravissimo 21enne

In questa notizia si parla di: preso - martellate - albanese - gravissimo

Ragazzo preso a martellate in testa al culmine di una rissa fuori da una discoteca: è gravissimo - Un tragico episodio di violenza si è consumato fuori da una discoteca, dove un ragazzo è stato colpito a martellate in testa durante una rissa.

Ragazzo di 21 anni preso a martellate in testa in piazza. La lite per difendere la fidanzata, poi il crollo a terra; L’aggressione brutale. Tassista preso a martellate. Serata da incubo in città ; Arce, apprezzamento alla fidanzata e confronto fino a martellate: 21enne gravissimo.

Ragazzo di 21 anni preso a martellate in testa in piazza. La lite per difendere la fidanzata, poi il crollo a terra - È successo nella mattinata di sabato 21 giugno ad Arce, piccolo comune in provincia di Frosinone. Si legge su today.it

Preso a martellate in piazza. Un’attesa piena di angoscia per il ventunenne ferito - Restano gravi le condizioni del ventunenne di Roccasecca preso a martellate da un suo coetaneo sabato mattina in piazza Sant’Agostino, ad Arce. Lo riporta ciociariaoggi.it