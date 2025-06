Ponsacco fiamme nella notte | a fuoco un cumulo di rifiuti

Nella notte di Ponsacco, un incendio ha devastato un cumulo di rifiuti in via Rospicciano, creando momenti di paura tra i residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre le indagini sulle cause sono ancora in corso. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio solleva nuovamente il tema della gestione dei rifiuti e della sicurezza urbana.

Pisa, 24 giugno 2025 - Incendio ieri sera, intorno alle 21 a Pisa. Le fiamme sono divampate in via Rospicciano nel Comune di Ponsacco. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per estinguere il rogo e mettere in sicurezza la zona. Le cause all'origine dell'incendio sono in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Nessun ferito,. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ponsacco, fiamme nella notte: a fuoco un cumulo di rifiuti

In questa notizia si parla di: ponsacco - fiamme - fuoco - notte

