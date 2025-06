Ingressi di armi ai confini iraniani | Israele vuole provocare una guerra civile

Nonostante l’annuncio di Trump, le tensioni tra Iran e Israele restano elevate, con segnali inquietanti di un possibile incremento degli ingressi di armi ai confini iraniani. Israele, tuttavia, sembra aver uscito sconfitto da questa intricata partita strategica, senza raggiungere i propri obiettivi principali. Il programma nucleare iraniano, invece, probabilmente rimane intatto, lasciando aperta la porta a nuove sfide e destabilizzazioni nella regione.

Con l’annuncio del cessate il fuoco da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il conflitto tra Iran e Israele sembra aver raggiunto una pausa significativa. Tuttavia, a emergere come principale sconfitto da questa situazione è Israele, che non è riuscito a conseguire nessuno degli obiettivi strategici prefissati. Il programma nucleare iraniano molto probabilmente non è stato smantellato, mantenendo intatta la capacità di Teheran di proseguire le sue ambizioni nucleari. Inoltre, il regime iraniano non ha subito il collasso sperato, e la guida suprema Ali Khamenei rimane al potere, smentendo tutte le aspettative – e le illusioni – di un cambiamento radical in Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ingressi di armi ai confini iraniani: “Israele vuole provocare una guerra civile”

