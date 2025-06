Con Sguardi all’insù la crescita passa attraverso la fantasia e il dialogo tra generazioni

Con sguardi all’infanzia, la crescita si nutre di fantasia e dialogo tra generazioni. Dal 25 giugno al 31 luglio, il format di «deSidera» torna a far sognare i più piccoli, offrendo un caleidoscopio di spettacoli teatrali, teatro di strada e circo acrobatico. Un’occasione unica per coltivare la meraviglia e l’immaginazione, creando ricordi indimenticabili e stimolando la curiosità dei futuri protagonisti del domani.

