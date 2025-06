i cesaroni elena sofia ricci replica alla stoccata di claudio amendola

Dopo le recenti dichiarazioni di Claudio Amendola sui colleghi che hanno scelto di non partecipare al ritorno de I Cesaroni, Elena Sofia Ricci risponde con fermezza e stile. L’attrice, premiata all’Italian Global Series Festival, ha voluto chiarire il suo punto di vista, dimostrando ancora una volta la passione e l’impegno che mette nel suo lavoro. Un episodio che sottolinea come, nel mondo dello spettacolo, stare uniti sia più importante che mai.

Personaggi tv. ”È il mio modo di essere questo”. – Dopo il clamore suscitato dalle recenti dichiarazioni di Claudio Amendola sui colleghi che hanno scelto di non partecipare al ritorno de I Cesaroni, è arrivata puntuale la replica di Elena Sofia Ricci. L’attrice, premiata all’ Italian Global Series Festival, ha deciso di chiarire pubblicamente la sua posizione, spazzando via ogni malinteso e mettendo fine alle polemiche. Leggi anche: Alessandra Mastronardi sull’addio a “I Cesaroni”: la rivelazione a sorpresa Leggi anche: Perché Max Tortora non sarà nel sequel de “I Cesaroni”: parla l’attore . 🔗 Leggi su Tvzap.it