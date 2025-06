Corruzione a Prato I pm | Bugetti può condizionare il vice

La corruzione a Prato scuote il panorama politico locale, con i pm che indagano sui coinvolgimenti di Bugetti e il possibile condizionamento del vice. Le recenti dimissioni potrebbero essere un tentativo di evitare i domiciliari, mentre il secondo, Simone Faggi, è sotto accusa per false dichiarazioni. Una vicenda che evidenzia come la legalità sia ancora una sfida da vincere: continue evoluzioni che meritano attenzione.

La mossa delle dimissioni forse per evitare i domiciliari. Il suo secondo, Simone Faggi, indagato per false dichiarazioni.

