Ciro Immobile può tornare in Serie A | un club prova il colpaccio

Ciro Immobile potrebbe tornare a infiammare la Serie A con un colpo a sorpresa. Dopo aver brillato al Besiktas, segnando 15 gol in 30 partite, l’attaccante sogna di rientrare in Italia, e il Bologna sta pensando seriamente di provarci. Un'operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato e offrire ai rossoblù un valore aggiunto decisivo. La sfida è aperta, e i tifosi aspettano con trepidazione di scoprire se il sogno diventerà realtà.

Il Bologna prova il colpaccio Immobile per presentarsi al massimo alla prossima stagione e proseguire sulla strada delle ultime stagioni agli ordini di Vincenzo Italiano. Ma gli ostacoli non mancano. Ciro Immobile può tornare in Serie A. Dopo la stagione in Turchia al Besiktas, dove ha giocato 30 partite, con 15 gol e 4 assist, l’ex attaccante della Lazio potrebbe fare il percorso inverso e ritrovarsi in Italia, ma con la maglia del Bologna. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: immobile - ciro - tornare - serie

Calciomercato Serie A, Ciro Immobile nel mirino del Bologna: trattativa in corso per il ritorno in Italia - Il calciomercato della Serie A si infiamma con una notizia che potrebbe rivoluzionare il panorama: Ciro Immobile, ex capitano della Lazio, è nel mirino del Bologna.

Ciro Immobile è stato proposto al Milan. L'attaccante vuole tornare in Serie A e l'idea rossonera starebbe prendendo quota. A favorire l'operazione, il rapporto con il nuovo DS Tare. #milan #Calciomercato #Immobile #milannews24 #MercatoMilan #SerieA #Cir Vai su Facebook

Ciro Immobile è stato proposto al Milan. L'attaccante vuole tornare in Serie A e l'idea rossonera starebbe prendendo quota. A favorire l'operazione, il rapporto con il nuovo DS Tare. #milan #Calciomercato #Immobile #milannews24 #MercatoMilan #SerieA #Cir Vai su X

Immobile può tornare in Italia: il Bologna ci prova, ma il Besiktas deve liberarlo a zero; Ciro Immobile Vicino al Ritorno in Serie A: Trattative Avanzate con il Bologna; Immobile torna in Serie A, colpo da capogiro in attacco.

Immobile può tornare in Italia: come Signori, con la Lazio nel cuore ma il rilancio passa da Bologna - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com

Calciomercato | Immobile-Bologna: per l'ex Lazio è corsa contro il tempo - Il Bologna non molla Ciro Immobile ma il club felsineo è in attesa che l’agente del calciatore, Alessandro Moggi, faccia il suo lavoro, ovvero liberare l’ex ... Riporta lalaziosiamonoi.it