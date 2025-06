Milan non solo Theo Hernandez | Tare chiude anche un altro colpaccio

Il Milan si prepara a un nuovo capitolo di rivoluzione, con il direttore sportivo Igli Tare protagonista di un mercato ambizioso. Dopo aver registrato un incasso record con Reijnders, il club rossonero sta per finalizzare due operazioni strategiche, tra cui la cessione di Theo Hernandez. Un restyling importante che potrebbe cambiare volto alla squadra e riscrivere le prospettive future dei vicecampioni d’Italia. La fase calda sta per iniziare...

Il Milan pronto a concretizzare due operazioni di mercato, tra cui la cessione di Theo Hernandez. Il piano del Ds rossonero Tare. Sta per entrare nel vivo il restyling del Milan firmato dal direttore sportivo Igli Tare. Il manager francese, dopo aver fatto respirare le casse societarie con i 70 milioni incamerati attraverso la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, in questi giorni ha continuato a lavorare con un duplice scopo. Da una parte, cedere gli elementi ritenuti a fine ciclo. Dall’altra, individuare gli adeguati rinforzi da consegnare a Massimiliano Allegri. In cantiere, ora, c’è la partenza di Theo Hernandez, che porterĂ in dote risorse fresche che verranno reinvestite subito. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Milan, non solo Theo Hernandez: Tare chiude anche un altro colpaccio

In questa notizia si parla di: milan - tare - theo - hernandez

