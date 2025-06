Scontro auto-bici a Collecchio furgone contro un albero a Medesano | tre feriti

Nelle ultime ore, la provincia si è tinta di eventi drammatici: un furgone fuori strada a Medesano e un incidente tra auto e bici a Collecchio hanno coinvolto diversi feriti. La sicurezza stradale resta una priorità, mentre le autorità indagano sulle cause di questi incidenti. È fondamentale rafforzare la prudenza alla guida: ogni dettaglio può fare la differenza tra sicurezza e tragedia.

Furgone fuori strada (contro un albero) a Medesano, scontro auto-bici a Collecchio. Altri due incidenti nelle ultime ore si sono verificati nella nostra provincia. A Collecchio, ieri sera, si sono scontrate un'auto e una bici in strada Giardinetto. Le cause sono in corso di accertamento.