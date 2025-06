Tracce di topi dentro un locale in viale XX Settembre | multa da 3mila euro e attività sospesa

Un episodio che mette in luce le criticità igienico-sanitarie di un locale di Trieste: tracce di roditori trovate durante un controllo notturno, con conseguente multa di 3.000 euro e sospensione dell’attività. La sicurezza alimentare viene prima di tutto, e le autorità non tollerano neanche il minimo rischio. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare gli standard igienici e di vigilare sulla tutela dei clienti.

Tracce di roditori nel locale “In bocca al gioco” in viale XX Settembre e il titolare viene multato per 3mila euro. Come riporta Trieste News, la scorsa notte i Carabinieri di Trieste supportati dai Nas di Udine, nell’ambito dell’operazione Alto Impatto hanno effettuato controlli all’interno del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Tracce di topi dentro un locale in viale XX Settembre: multa da 3mila euro e attività sospesa

