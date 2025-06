Giochi Olimpici | si estende ancora la rete a banda larga

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 rappresentano un'occasione unica non solo per celebrare lo sport, ma anche per potenziare le infrastrutture digitali della città. La crescente rete in fibra ottica, con l’estensione di 550 km, promette di rivoluzionare la connettività e migliorare la vita di cittadini e visitatori. Un passo avanti verso un futuro sempre più smart, dove tecnologia e olimpismo si incontrano per creare un’eredità duratura.

Non si ferma la crescita della rete pubblica a banda larga in fibra ottica della Città Metropolitana di Milano. In vista di Milano Cortina 2026, l'ex Provincia ha sottoscritto accordi per l'estensione e l'implementazione di 550 Km della rete metropolitana con Enti territoriali, Enti preposti al.

