Romina Power contro Al Bano | Mi dissocio Arriva la replica del cantante

La tensione tra Romina Power e Al Bano Carrisi continua a far discutere, alimentata da un post social della cantante americana che ha sollevato polemiche. La risposta del cantante pugliese non si è fatta attendere, accendendo ulteriormente il dibattito pubblico. Tra accuse e repliche, il loro tortuoso rapporto torna al centro dell'attenzione. Ma qual è il vero motivo dietro questa controversia? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa intricata vicenda.

La polemica tra Al Bano Carrisi e Romina Power non accenna a placarsi. L’origine del dissidio risiede in un post pubblicato dalla cantante americana sui social media, che ha criticato la scelta dell’ex partner musicale ed ex marito. Romina ha espresso pubblicamente il suo dissenso e la replica da parte di Al Bano è subito arrivata. Leggi anche: “Cosa è successo quando è morta mia moglie”: Sterpin, la rivelazione su Liliana Resinovich Romina Power sulla partecipazione di Al Bano ad un concerto in Russia: “Mi dissocio”. Tutto ha avuto inizio con la partecipazione di Al Bano a un concerto tenutosi il 20 giugno in Piazza del Palazzo a San Pietroburgo. 🔗 Leggi su Tvzap.it