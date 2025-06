Sette satelliti italiani in orbita la costellazione Iride prende forma

Sette satelliti italiani, protagonisti della nascente costellazione IRIDE, si affacciano nello spazio, portando il nostro Paese all'avanguardia della tecnologia spaziale. Con il lancio del primo gruppo di sensori ad alta risoluzione, realizzati da Argotec, l'Italia si prepara a rivoluzionare il monitoraggio ambientale, la sicurezza e le emergenze. Un passo deciso verso un futuro più sicuro e sostenibile, grazie all’innovazione italiana nello spazio.

Decollato con un Falcon 9 di SpaceX il primo gruppo di sensori Made in Italy per fotografare il suolo ad alta risoluzione. Costruiti dall'azienda torinese Argotec, fanno parte dell'infrastruttura spaziale per il monitoraggio del nostro Paese: ambiente, sicurezza, emergenze,. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Sette satelliti italiani in orbita, la costellazione Iride prende forma

In questa notizia si parla di: sette - satelliti - italiani - orbita

Ora in orbita ci sono sette satelliti più e la costellazione italiana Iride prende forma con il nuovo lancio record di Argotec - In un'epoca in cui l'innovazione spaziale accelera, la straordinaria orbita di sette satelliti Pi249 segna un nuovo traguardo per l’Italia.

Sette satelliti italiani in orbita, la costellazione Iride prende forma; Ora in orbita ci sono sette satelliti più e la costellazione italiana Iride prende forma con il nuovo lancio record di Argotec; Il Made in Italy nello spazio, in orbita sette satelliti della costellazione Iride.

Ora in orbita ci sono sette satelliti più e la costellazione italiana Iride prende forma con il nuovo lancio record di Argotec - Il progetto per il monitoraggio del suolo dallo spazio ha raggiunto un primato, con i dispositivi lanciati contemporaneamente ... Come scrive wired.it

Altri sette satelliti iride in orbita per potenziare l’osservazione della terra italiana ed europea - Il lancio di sette nuovi satelliti Heo da Vandenberg rafforza la costellazione Iride, potenziando il monitoraggio ambientale in Italia ed Europa grazie alla collaborazione tra Agenzia spaziale europea ... Come scrive gaeta.it