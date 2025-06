Auto finisce fuori strada in bilico contro un traliccio impegnativo intervento dei vigili del fuoco

Un salvataggio di grande abilità e tempismo ha coinvolto i vigili del fuoco di Lecco, intervenuti prontamente dopo che un'auto è finita fuori strada, sospesa a sbalzo contro un traliccio in via Canto. La loro azione decisa e coordinata ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando ancora una volta il valore del tempestivo intervento delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. La vicenda sottolinea l'importanza della prontezza e professionalità dei soccorritori.

Impegnativo intervento dei vigili del fuoco in via Canto a Lecco per recuperare un'auto finita fuori strada a sbalzo contro un traliccio. L'allarme è scattato alle ore 19.10 di lunedì 23 giugno. I pompieri, con un equipaggio del distaccamento volontario di Valmadrera, si sono subito portati sul.

In questa notizia si parla di: auto - fuori - strada - traliccio

