L’Altra Toscana Sabato a Firenze il manifesto programmatico dei civici in vista delle elezioni regionali

Sabato 28 giugno a Firenze, l’Altra Toscana svelerà il suo manifesto programmatico in un evento che promette di rivoluzionare il panorama politico regionale. Promossa da una vasta rete di civici e amministratori locali, questa iniziativa rappresenta una visione autentica e innovativa per il futuro della regione. Un appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere le idee che potrebbero cambiare la Toscana. Non mancate!

Arezzo, 24 giugno 2025 – Sarà l’Hilton Florence Metropole a ospitare, sabato 28 giugno alle ore 9.30, la presentazione del Manifesto programmatico de “L’altra Toscana”, un’iniziativa promossa da un’ampia rete di liste civiche e amministratori locali decisi a rilanciare una visione alternativa per il futuro della regione. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Anna Trassi, sindaca di Lamporecchio, Alessandro Polcri, presidente della Provincia di Arezzo e David Saisi, sindaco di Gallicano. Ad illustrare i contenuti del Manifesto saranno alcuni esponenti di primo piano del civismo toscano: Giovanni Bellosi (Scandicci Civica), Claudio Lucii (Vivi Poggibonsi), Mauro Vaiani (Ora Toscana – Civici di Prato), Renzo Luchi (Cittadini per Fiesole) e Francesco Carbini (Liste Civiche Sangiovannesi). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “L’Altra Toscana”. Sabato a Firenze il manifesto programmatico dei civici in vista delle elezioni regionali.

