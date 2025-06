Gli album da ascoltare

Da Ripped and torn dei Lifeguard a Los bosquesinos dei Wampís of Guayabal & Aboutface. Le recensioni della stampa straniera.

Rock album imperdibili da ascoltare assolutamente - Se sei un appassionato di musica rock e desideri scoprire capolavori che hanno lasciato il segno, non puoi perderti questi album imperdibili.

Recensione: Lifeguard - Ripped and Torn; La settimana del nuovo album dei Pulp; CARNAL FORGE – The More You Suffer.

Lifeguard – Ripped and Torn - Ascoltare “ Ripped and Torn ” dei Lifeguard è come sfogliare un archivio sonoro in disordine, in cui tutto sembra accastonato alla rinfusa, secondo gli umori del giorno. Riporta impattosonoro.it