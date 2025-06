Terribile tragedia | ragazzo di 25 anni trovato morto in strada

Una tragedia che ha scosso la comunità di Desenzano del Garda. All’alba di oggi, martedì 24 giugno, sul ciglio della strada è stato ritrovato il corpo senza vita di un giovane di soli 25 anni, un dramma che solleva numerosi interrogativi. La scoperta ha suscitato sgomento e dolore tra i residenti. L’allarme è stato lanciato da passanti e ora le forze dell’ordine stanno indagando per fare luce su questa terribile perdita.

Tragica scoperta all’alba di oggi, martedì 24 giugno, a Desenzano del Garda. Il corpo senza vita di un giovane uomo è stato rinvenuto sul ciglio della strada, nei pressi della rotonda di via Mezzocolle. La vittima, già identificata, è un ragazzo di soli 25 anni. L’allarme è stato lanciato da. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Terribile tragedia: ragazzo di 25 anni trovato morto in strada

In questa notizia si parla di: ragazzo - anni - strada - terribile

Vede la polizia, cambia strada e si schianta in moto: morto ragazzo di 21 anni - Un incidente mortale si è verificato a Milano nella notte di mercoledì 21 maggio. Dopo aver visto una volante della polizia, un giovane di 21 anni ha cambiato strada e si è schiantato con il suo T-Max contro un semaforo in via Marco d'Agrate, perdendo la vita nell'impatto.

ULTIM'ORA Terribile incidente nella notte sulla strada regionale Casilina, alle porte di Frosinone Il bilancio è di quattro morti, due ragazzi di 25 e 30 anni e due uomini di 71 e 65 anni Vai su Facebook

Terribile frontale in strada del Friuli: giovane motociclista muore dopo lo schianto; Terribile incidente in discesa: in due, sul monopattino, escono di strada e precipitano in una scarpata. Un 24enne elitrasportato in codice rosso in ospedale; Terribile incidente in moto a San Lazzaro: gravissimo un ragazzo di vent’anni.

Travolto in monopattino da un’auto all’incrocio, 15enne muore nello schianto a Torino - L’adolescente ha sfondato il parabrezza della vettura ed è stato sbalzato a distanza di metri. Segnala fanpage.it

Morto nella notte ragazzo di 17 anni, travolto da uno scooter guidato da un coetaneo - Pontedera, 22 giugno 2025 – Un impatto tremendo, violentissimo che non ha lasciato scampo a un ragazzo di 17 anni morto dopo essere stato travolto da uno scooter guidato da un coetaneo. Secondo msn.com