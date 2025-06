Qual è il parlamento più antico del mondo? Non lo immaginerete mai

Qual è il parlamento più antico del mondo? Potrebbe sorprenderci, ma si trova in Islanda. Celebrato con orgoglio, l’Alþingi compie oggi 1.095 anni, testimonianza vivente della lunga tradizione democratica che affonda le radici nel 930. Nato tra le meraviglie di Þingvellir, questo storico organo legislativo incarna secoli di impegno civico e convivenza. Un vero e proprio simbolo di come l’umanità abbia saputo organizzarsi nel tempo...

Si è celebrato nelle scorse ore oggi il 1.095esimo anniversario della fondazione dell' Alþingi (letteralmente "Assemblea"), il parlamento islandese: un'istituzione che si erge come il più antico organo legislativo ancora attivo al mondo. Nato nel 930 in quello che sarebbe diventato il Parco Nazionale di Þingvellir, l'Alþingi è non solo un simbolo della democrazia islandese, ma anche una testimonianza vivente della capacità umana di organizzare società complesse attraverso il dialogo e la legge. Scopriamo insieme la storia di questa leggendaria – e millenaria – istituzione. Nel 930, mentre gran parte dell'Europa era frammentata da signorie feudali, gli Islandesi, coloni vichinghi in cerca di libertà, crearono qualcosa di straordinario: la proprietà di Þingvellir, espropriata a un uomo condannato per omicidio, fu scelta come luogo d'incontro per la sua posizione strategica, raggiungibile da ogni angolo dell'isola.