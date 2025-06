Edilizia scolastica | via all' adeguamento antisismico del Crispi di Ribera

Un importante passo avanti per la sicurezza e il benessere degli studenti di Ribera: si avvia a conclusione l’adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale della storica scuola “Francesco Crispi”. In soli 751 giorni lavorativi, grazie all’efficiente lavoro dello staff tecnico, l’edificio sarà rinnovato, garantendo un ambiente più sicuro e all’avanguardia per le future generazioni. Un investimento che tutela il presente e costruisce il futuro.

Dovranno essere completati entro 751 giorni lavorativi i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell'istituto di istruzione superiore "Francesco Crispi" (plesso piazza Zamenhof) di Ribera, la cui consegna è stata eseguita dallo staff tecnico del settore edilizia scolastica.

