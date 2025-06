Sardegna Cala Goloritzé ‘invasa’ da occupanti yacht | la denuncia del Comune

Cala Goloritzé, il gioiello incastonato in Sardegna, torna a far parlare di sé: dopo aver conquistato il titolo di spiaggia più bella del mondo, ora si svela un lato meno idilliaco. Il Comune di Baunei denuncia un vero e proprio assalto da parte di occupanti di uno yacht, sollevando importanti questioni sulla tutela di questo patrimonio naturale. La lotta per preservare la sua bellezza e accessibilità è più viva che mai.

Cala Goloritzé, in Sardegna, torna al centro dell'attenzione dopo esservi stata alcune settimane fa per essere stata scelta tra le spiagge più belle del mondo. Ora il Comune di Baunei denuncia con un post social che l'oasi è stata 'presa d'assalto' da alcuni occupanti di uno yacht. La denuncia social. "Cala Goloritzé è un patrimonio di tutti, ma non si presta, non la 'prestiamo', in via esclusiva ai privati senza che ci sia un interesse pubblico sotteso", scrive il Comune. "Ci auguriamo che situazioni come queste – dove l'equipaggio di uno yacht questa mattina ha occupato la spiaggia, poi subito sgomberata non appena sono arrivati i nostri vigilanti – non si verifichino nuovamente", conclude il Comune pubblicando una foto di quanto accaduto.