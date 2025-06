Mkhitaryan chiarisce | Ingiocabili? Lo spiego per l’ultima volta e non mi interessa se mi prendono in giro! Dopo l’Inter smetto col calcio Su Chivu…

Henrikh Mkhitaryan chiarisce finalmente le sue parole sugli “ingiocabili”, svelando il vero significato e sfatando ogni malinteso. Alla vigilia della sfida contro il River Plate, il centrocampista dell’Inter apre il cuore e rivela come sta vivendo questa fase cruciale della stagione, tra nuove energie portate da Chivu e i ricordi di una campagna passata. La sua sincerità promette di sorprendere, perché in campo, come nella vita, la verità fa sempre la differenza.

Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha parlato degli strascichi della finale di Champions e delle nuove energie arrivate con Chivu. Intervistato dalla Repubblica alla vigilia del match contro il River Plate, Henrikh Mkhitaryan ha parlato di come sta andando il Mondiale per Club dell’ Inter. Il centrocampista armeno è tornato sulla scorsa stagione, sull’addio di Inzaghi e sulla sua frase degli “ingiocabili”. Poi fa un annuncio in merito al proprio futuro. LA MIA CENTRALITA’ NELLO SPOGLIATOIO NERAZZURRO – « Dico quello che penso, senza cercare di piacere a qualcuno, che siano i compagni, i tifosi, chiunque. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan chiarisce: «Ingiocabili? Lo spiego per l’ultima volta e non mi interessa se mi prendono in giro! Dopo l’Inter smetto col calcio. Su Chivu…»

In questa notizia si parla di: mkhitaryan - chiarisce - ingiocabili - spiego

Allegri Milan, Pellegatti chiarisce: «Tifosi non fatevi ingannare da queste cose. Vi spiego tutto» - Scopri le ultime novità sul possibile ritorno di Allegri al Milan con le parole di Carlo Pellegatti, che mette in guardia i tifosi: attenzione alle false notizie, ecco tutto quello che c’è da sapere sul futuro rossonero.

Mkhitaryan chiarisce: «Ingiocabili? Lo spiego. Su Chivu...».

Mkhitaryan: "Noi ingiocabili? Vi spiego meglio, ma siamo fortissimi…" - Vi dico perché non l'ha fatto" Si può scolare la pasta nel lavandino o è dannoso per i tubi? Come scrive msn.com

Mkhitaryan parla di ingiocabilità, l'Inter di mollezza, prevedibilità e inefficacia. Cercasi risposte serie a domande lecite - "Tutti diranno che esagero, ma anche nel primo tempo di oggi siamo stati ingiocabili". Si legge su msn.com