Tra futuri distopici musica elettronica e cinema una serata di sperimentazioni all' ExAtr

appassionare giovani e adulti alla scoperta di mondi alternativi, stimolando curiosità e creatività. Un'occasione unica per immergersi in atmosfere futuristiche, tra musica elettronica, cinema distopico e sperimentazioni artistiche, trasformando l’Exatr in un crocevia di innovazione e cultura. Preparatevi a vivere una serata all’insegna dell’immaginazione e della scoperta, dove arte e tecnologia si incontrano per aprire nuovi orizzonti.

Continua Extraterrestre, la rassegna estiva che ogni mercoledì, fino al 23 luglio, trasforma Exatr in un luogo ricco di arte, suoni e cinema. Il programma di mercoledì 25 giugno prende l’avvio alle 16 con un nuovo appuntamento di "gioco", il laboratorio gratuito di arte e filosofia pensato per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Tra futuri distopici, musica elettronica e cinema una serata di sperimentazioni all'ExAtr

In questa notizia si parla di: cinema - exatr - futuri - distopici

ExAtr apre alla stagione estiva con la rassegna Extraterreste, in programma cinema, mostre e laboratori - Sei pronto a vivere un’estate all’insegna dell’arte e della scoperta? EXATR apre le porte alla stagione estiva con la rassegna extraterrestre, un viaggio tra cinema, mostre e laboratori nel cuore di un deposito che si trasforma in un vivace centro di sperimentazione.

Lasciati conquistare da questi 5 film distopici che hanno segnato la storia del cinema; CinemAmbiente 2025, il futuro è adesso: Torino capitale del cinema green (FOTO e VIDEO); Distopico, scenario futuro da incubo paradiso per cinema e letteratura.

I film distopici che raccontano il futuro: cinque opere da non perdere - Cinque film distopici, tra cui "Orwell 1984" di Michael Radford e "V per Vendetta" delle sorelle Wachowski, esplorano temi di controllo sociale, libertà e giustizia in contesti inquietanti. Si legge su ecodelcinema.com

Pandemie al cinema: altro che distopici questi sono neorealisti - Nel capitolo (speriamo breve) della storia del cinema dedicato agli ultimi film di pandemia senza peste né zombie – destinati a raccontare in futuro ... Secondo repubblica.it