Le bottiglie di vetro rilasciano più microplastiche di quelle di plastica per uno studio | com'è possibile

Scoprite come le bottiglie di vetro, spesso considerate più sicure, possano rilasciare più microplastiche rispetto a plastica e lattine di metallo. Un sorprendente studio francese svela questa realtà inquietante e apre un dibattito cruciale sulla nostra salute e sull’ambiente. Ma cosa si può fare per ridurre questo impatto nascosto? Continuate a leggere per scoprire le soluzioni e i passi concreti da adottare.

Un team di ricerca francese ha determinato che le bottiglie di vetro rilasciano nelle bevande più microplastiche di quelle di plastica e delle lattine di metallo. Com'è possibile e cosa si può fare per ridurre l'impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bottiglie - vetro - rilasciano - microplastiche

«Nel tempo libero raccolgo i rifiuti abbandonati da chi non ha rispetto: 1000 bottiglie di vetro in un'ora, che rabbia. Ma voglio fare la differenza» - Nel tempo libero, Elia Porcedda, venticinquenne determinato e schietto, raccoglie i rifiuti abbandonati per dare voce a un messaggio di respeto verso il pianeta.

Le bottiglie di vetro rilasciano più microplastiche di quelle di plastica, per uno studio: com'è possibile; Dalle microplastiche non ci salviamo neanche con le bottiglie di vetro (ma c’è una soluzione); Sorpresa! Nelle bottiglie di vetro più microplastiche che nel Pet (per colpa dei tappi).

Le bottiglie di vetro rilasciano più microplastiche di quelle di plastica, per uno studio: com’è possibile - Un team di ricerca francese ha determinato che le bottiglie di vetro rilasciano nelle bevande più microplastiche di quelle di plastica e delle lattine ... Scrive fanpage.it

Dalle microplastiche non ci salviamo neanche con le bottiglie di vetro (ma c’è una soluzione) - Le bevande in bottiglie di vetro contengono più microplastiche di quelle in altri contenitori, la scoperta sconvolgente di un nuovo studio ... Riporta greenme.it