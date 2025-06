Le campionesse italiane si sposano poi la bufera | parole terribili

Le campionesse italiane si sono unite in un tenero sì che sembrava una favola, coronando un amore autentico e forte. Ma proprio come in ogni grande storia, il mondo virtuale ha portato alla luce anche il suo lato più oscuro, con parole terribili e bufera mediatica. Le immagini del matrimonio, condivise sui social, dimostrano che la vera vittoria risiede nella sincerità di essere se stessi, contro ogni ostacolo.

Sembrava una favola, e in effetti lo è stata, almeno fino a quando il mondo virtuale non ha mostrato il suo volto peggiore. Due ex stelle della pallavolo italiana, due atlete che hanno scritto pagine storiche con l'Imoco Volley Conegliano, hanno detto sì. Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, ex compagne di squadra, amiche, innamorate, si sono unite civilmente il 13 giugno nell'entroterra ligure. Le immagini del matrimonio, condivise sui social, parlavano d'amore, eleganza, gioia. Ma in rete, sotto quelle stesse immagini, è esplosa una valanga di commenti carichi di odio: insulti omofobi, battute sessiste, frasi vergognose.

