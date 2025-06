Arena Astra sabato 28 giugno la musica anni ' 60 con i Tapyri

Vieni a rivivere l’atmosfera magica degli anni ’60 all’Arena Astra sabato 28 giugno alle 21.30! I Tapyri ti porteranno indietro nel tempo con un concerto unico di due ore, riproponendo le hit che hanno fatto la storia della musica e che ancora oggi uniscono più generazioni. Preparati a lasciarti coinvolgere da un viaggio musicale indimenticabile, dove passato e presente si incontrano in un mix travolgente. Non mancare!

