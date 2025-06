Officine Maccaferri | commessa da 25 milioni di dollari con l’esercito Usa

Officine Maccaferri conquista un'importante vittoria internazionale: una commessa da circa 25 milioni di dollari con l’esercito degli Stati Uniti. Questo prestigioso contratto quinquennale, siglato dalla controllata americana Maccaferri Inc., rappresenta un traguardo significativo nel settore delle infrastrutture di sicurezza e protezione territoriale. Un successo che conferma la solidità e l’innovazione di un’azienda italiana all’avanguardia nel mondo. La partnership si tradurrà in soluzioni di alta qualità per la tutela delle infrastrutture critiche, aprendo nuove prospettive di crescita e collaborazione globale.

Bologna, 24 giugno 2025 – Una maxi commessa dal valore di massimo di circa 25 milioni di dollari: è quella che si è aggiudicata Officine Maccaferri con il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti. Il contratto quinquennale è stato firmato dalla controllata statunitense Maccaferri Inc, che fa sempre capo ad Ambienta Sgr e riguarda la fornitura di gabbioni in rete metallica per la protezione di infrastrutture critiche e territorio da inondazioni e per la mitigazione del rischio idrogeologico. "Il prodotto – spiegano da Officine Maccaferri – può essere riempito in maniera rapida sul posto con materiale disponibile in loco, creando così un’efficace barriera modulare ” da usare come strumento “di ingegneria per l’adattamento climatico, contribuendo in modo determinante alla sicurezza delle infrastrutture e delle comunità vulnerabili”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Officine Maccaferri: commessa da 25 milioni di dollari con l’esercito Usa

