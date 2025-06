L' isola greca di Chios brucia per il terzo giorno

L’isola di Chios in Grecia affronta il suo terzo giorno di fiamme, con un vasto incendio boschivo che minaccia il paesaggio e le comunità locali. Vigili del fuoco, volontari e mezzi provenienti da tutta la nazione si battono per domare le fiamme e salvare ciò che rimane. La situazione è critica, e il coraggio di chi combatte contro il fuoco diventa simbolo di speranza e resilienza. Il sindaco di Chios ha...

Per il terzo giorno consecutivo i vigili del fuoco stanno cercando di contenere il vasto incendio boschivo scoppiato nell'isola greca di Chios, nell'Egeo settentrionale. Almeni 444 pompieri - arrivati da Atene, Salonicco e altre località della Grecia - con il supporto di 85 veicoli e 30 volontari, sono operativi sull'isola, che ieri ha dichiarato lo stato di emergenza. Il sindaco di Chios, Ioannis Malafis, intervistato da Kathimerini, ha spiegato che il fronte del fuoco ha raggiunto "la lunghezza di 30-40 chilometri" e che va dalla periferia della città di Chios alla località di Vessa, dove si stanno attualmente concentrando le operazioni di spegnimento dei pompieri.

