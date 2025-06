Cina Xi Jinping incontra il premier di Singapore

L'incontro tra Xi Jinping e il premier di Singapore, Lawrence Wong, ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare i legami bilaterali. Con un focus su politiche amichevoli e interessi condivisi, i due leader hanno sottolineato l’impegno a superare le sfide globali e a promuovere una collaborazione strategica. La loro discussione evidenzia come Cina e Singapore possano continuare a sviluppare una partnership solida e duratura, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita e cooperazione reciproca.

Il presidente Xi Jinping ha incontrato a Pechino il premier di Singapore, Lawrence Wong, impegnato in una visita ufficiale in Cina dallo scorso 22 giugno fino al prossimo 26 giugno. Durante l’incontro, Xi ha dichiarato che la Cina e Singapore dovrebbero consolidare le loro intese politiche amichevoli, sostenere i reciproci interessi, affrontare le principali preoccupazioni e approfondire ulteriormente la cooperazione da un punto di vista pratico, compresa la costruzione congiunta dell’Iniziativa Belt and Road. Xi ha aggiunto che la Cina è pronta a lavorare con Singapore per stare dalla parte giusta della storia e impedire che il mondo sia dominato dall’egemonia o sia trascinato di nuovo nella legge della giungla. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina, Xi Jinping incontra il premier di Singapore

