Usa Vance | L’Iran non può più costruire un’arma nucleare

Secondo il vicepresidente americano JD Vance, l’Iran non può più costruire armi nucleari grazie alle nostre azioni decisive. “Una settimana fa, era molto vicino a raggiungere questo obiettivo, ora non più”, ha affermato durante un'ospitata a Fox News. Vance sottolinea come l’amministrazione americana lavori per una soluzione duratura, volta a preservare la pace e garantire la sicurezza dei nostri alleati regionali. Una strategia che potrebbe cambiare gli equilibri nel Medio Oriente.

“Una settimana fa l’Iran era molto vicino ad avere un’arma nucleare e ora non è in grado di costruire un’arma nucleare con le attrezzature di cui dispone perché le abbiamo distrutte noi”. Lo ha dichiarato il vicepresidente americano JD Vance ospite di Fox News. “Credo che il Presidente stia cercando di trovare una soluzione a lungo termine che ci permetta di mantenere la pace nella regione, di garantire la sicurezza dei nostri alleati regionali e, naturalmente, del popolo americano, ma anche di assicurare che la distruzione del programma nucleare iraniano, che è già avvenuta, non sia qualcosa che loro cercheranno di ricostruire”, ha aggiunto il vice di Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Vance: “L’Iran non può più costruire un’arma nucleare”

In questa notizia si parla di: arma - nucleare - vance - iran

Iran: per noi l'arma nucleare è inaccettabile - L'Iran, in un momento di tensione internazionale, ribadisce la sua opposizione alle armi nucleari. Il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi sottolinea che questa posizione si allinea con le crescenti preoccupazioni globali per la proliferazione nucleare.

Appello di pace del Pontefice a poche ore dell’attacco Usa all’Iran. «Arrivano notizie allarmanti dal Medio Oriente, in particolare dall'Iran. In questo scenario drammatico che include Israele e Palestina, rischia di cadere nell'oblio la sofferenza quotidiana della p Vai su Facebook

Prime pagine sulla guerra di Trump contro l’Iran. Vai su X

Usa, Vance: L'Iran non può più costruire un'arma nucleare; Il vicepresidente degli Stati Uniti: L'Iran non è più in grado di costruire un'arma nucleare; Trump bombarda l’Iran.

Usa, Vance: “L’Iran non può più costruire un’arma nucleare” - “Una settimana fa l’Iran era molto vicino ad avere un’arma nucleare e ora non è in grado di costruire un’arma nucleare con le attrezzature di cui dispone perché le abbiamo distrutte noi”. Segnala msn.com

Israele-Iran, J.D. Vance: “La guerra dei 12 giorni è un reset per l’intera regione” - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sui social che Israele e lran hanno concordato un “cessate il fuoco completo e totale” che sarà ... Da msn.com