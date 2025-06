Tragedia a Carignano | ritrovato senza vita Antonio Groppo il 75enne era scomparso da tre giorni

Una tragedia scuote Carignano: dopo tre giorni di intense ricerche, è stato rinvenuto senza vita Antonio Groppo, il 75enne scomparso lo scorso venerdì. Le operazioni, coordinate da forze dell’ordine, vigili del fuoco, droni e cani molecolari, non sono riuscite a cambiare il triste esito. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. Continua a leggere.

È stato ritrovato senza vita sulle rive del Po Antonio Groppo, il pensionato scomparso da Carignano, in provincia di Torino, lo scorso venerdì 20 giugno. Le ricerche, durate oltre tre giorni, hanno coinvolto forze dell’ordine, vigili del fuoco, droni e unità cinofile. “Abbiamo trovato mio papà, purtroppo non come speravamo" le parole della figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it