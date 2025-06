Il cuore della Terra giovedì 26 giugno l' esposizione e la proiezione cinematografica dell' artista Cesare Catania

Giovedì 26 giugno, la Fortezza Nuova di Livorno si trasforma in un crocevia di creatività e riflessione con "Nel Cuore della Terra: L'Abbraccio che Unisce". Un evento unico che unisce l'arte visiva, il cinema e la tecnologia per esplorare i temi più profondi della nostra società. Cesare Catania, artista di talento, ci guiderà in un percorso emozionante e coinvolgente, invitandoci a scoprire come l'arte possa essere il ponte tra le diverse anime del nostro mondo.

Il prossimo 26 giugno, a partire dalle ore 18, la Fortezza Nuova di Livorno ospiterà l’evento gratuito “Il Cuore della Terra – l’abbraccio che unisce”, ideato dall’artista Cesare Catania. Una serata in cui materia e immaginazione si intrecciano grazie alla fusione t Vai su Facebook

