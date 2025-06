Pogba invece di criticare la Juventus pensasse a quanto talento ha sprecato Il Giornale

anzitutto mettere in discussione le sue vere passioni e motivazioni, dimenticando il ruolo di grande campione che aveva nel calcio internazionale. Invece di criticare la Juventus, forse dovrebbe riflettere su quanto talento abbia bruciato e su come potrebbe ancora riscrivere il suo percorso, magari concentrandosi sul recupero delle sue potenzialitĂ e sulla valorizzazione del suo infinito talento. Pogba ci ha messo del suo per...

Vicenda Pogba. Il Giornale decide di non “perdonare” al francese le sue uscite non felici contro la Juventus, responsabilizzata dal centrocampista di non averlo sostenuto durante il periodo di squalifica per doping. Pogba – che giĂ allo United (che però ultimamente ha la coccarda dello spreco del talento) era diventato una meteora – non incide da anni ed anche nell’anno passato aveva avuto comportamenti ambigui. Pogba ci ha messo del suo per sperperare un talento unico (Giornale). Di seguito un estratto dell’analisi: “Dopo 18 mesi di squalifica per doping (pena ridotta dai quattro anni iniziali), il francese ci è andato giĂą pesante contro la societĂ per la quale ha giocato in due occasioni, l’ultima tra il 2022 e il 2023 quando ha poi dovuto interrompere una carriera a dire il vero mal gestita per non dire sprecata . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pogba invece di criticare la Juventus, pensasse a quanto talento ha sprecato (Il Giornale)

