Luca Canfora morto a Capri si indaga per omicidio | il costumista di Sorrentino era stato trovato in mare

Il mistero avvolge la scomparsa di Luca Canfora, rinomato costumista di Paolo Sorrentino, trovato senza vita nelle acque di Capri il primo settembre 2023. La comunità e gli addetti ai lavori sono sconvolti: si indaga per omicidio, alimentando un'ombra di inquietudine e interrogativi irrisolti. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi per fare luce su questa tragica vicenda.

Costumista morto a Capri, nuovi sopralluoghi nel luogo dove fu trovato il corpo di Luca Canfora - Nuovi sopralluoghi sono stati effettuati a Capri nel luogo del ritrovamento di Luca Canfora, il costumista del film Parthenope di Sorrentino, morto il 1° settembre 2023.

