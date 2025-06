Litiga col titolare | fuori di sé lancia i bidoni della spazzatura contro il negozio

Un episodio di violenza e tensione ha sconvolto il quartiere Cinque Continenti a Castiglione delle Stiviere, dove un uomo ha scatenato il caos lanciando i bidoni della spazzatura contro un negozio. La scena, che ha lasciato residenti e passanti increduli, evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza della comunità e prevenire future escalation di violenza.

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di domenica a Castiglione delle Stiviere, nel quartiere Cinque Continenti. In via Henry Dunant, un uomo di origine marocchina ha seminato il panico tra residenti e passanti dando in escandescenze davanti a un negozio di alimentari.

Il 41enne avrebbe iniziato a discutere con la titolare del locale per un Gratta e Vinci e per un drink non pagato A quel punto le avrebbe messo le mani addosso e, dopo essere stato allontanato dagli altri clienti del bar, Ben Ouafi sarebbe salito a bordo della su

