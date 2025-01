Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz, svelato il motivo del cambio in Juve Milan: le condizioni del numero 10

E' durata appena 45 minuti la gara di Kenan Yildiz, sostituito dopo una sola frazione di gioco in Juve Milan dell'Allianz Stadium. Problema fisico per il numero 10 bianconero, tra i migliori fin lì della sua squadra. Fitta all'adduttore per il turco, sostituito per precauzione per evitare ulteriori guai. Al suo posto è entrato in campo Weah, che ha preso posto nei tre dietro l'unica punta Nico Gonzalez.