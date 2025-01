Lortica.it - I giochi e i sogni di un tempo: tra il 48 e il Becherelli

Non che fosse fornito di una varietà diper tutte le età, ma tra questo e ilsi dividevano ie le aspettative di ogni ragazzo. Al, con la sua cornice verde della vetrina, avevano messo anche una sbarra trasversale per evitare che si andasse a sbavare sui vetri, rimirando il trenino Lima o Rivarossi, o la bambola che diceva “mamma” tirando il filo. Si entrava e, al primo bancone, c’erano ida bambine minuti, ma il secondo bancone ospitava i bollini, disposti in scompartimenti singoli e separati: quelli di coccio rossi sbiaditi e blu, ormai superati, quelli di porcellana da due con i vermicelli, e infine i nuovi di vetro con le alette interne, gli “schizzini”, classificati da 1, 2, 4, 5, fino a 8. Il valore veniva determinato anche dall’usura e dalle ammaccature.