Gravidanza in età adolescenziale | abbattere pregiudizi e costruire il futuro

Se c’è una cosa che spesso manca quando si parla die maternità è l’idea della consapevolezza. Non quella delle donne e dei relativi partner che decidono di intraprendere questa scelta di vita, quanto quella nel giudicare e valutare determinate decisioni. Specialmente quando la(come spesso accade) va oltre gli stereotipi. È il caso dellain età(e per certi aspetti anche quello dellain età avanzata), un fenomeno in Italia non in aumento ma che in molti dei suoi aspetti ci dice molto su quella che è l’idea comune di genitorialità e maternità e come il più delle volte la realtà superi ogni possibile classificazione e forzatura.in età: dati e contesto attualePerin etàprecoce) si definisce, spiega l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, quella gestazione che si verifica tra la pubertà e il compimento dei 19 anni.