Femminile C’è la Fiorentina dopo il pari con l’Inter

inter 1 sassuolo 1 INTER: Baldi, Pedersen (15’ s.t. Schough), Pavan (25’ s.t. Bugeja), Karchouni (15’ s.t. Tomaselli), Robustellini, Fordos, Detruyer, Milinkovic, Wullaert (36’ s.t. Csiszar), Bartoli, Cambiaghi (25’ s.t. Polli). All. Piovani (Runasdottir, Andres, Santi, Merlo, Serturini, Magull, Fadda) : Lonni, Philtjens, Mella (18’ s.t. Brustia), Pleidrup, Caiazzo, Chmielinski (36’ s.t. Clelland), Missipo, Hagemann (32’ s.t. Fisher), Orsi, De Rita, Monterubbiano (18’ s.t. Dhont). All. Rossi (Durand, Di Nallo, Adami, Sabatino, Gallazzi, Fusini, Perselli, Girotto) Arbitro: Esposito di Napoli (Della Mea, Munitello, q.u. Spinelli) Reti: 32’ s.t. Polli, 38’ s.t. Clelland Un buon pareggio in Coppa Italia, in trasferta contro, lascia aperto il discorso-qualificazione alle semifinali in vista della gara di ritorno in programma il 28 gennaio, ma per il Sassuoloè già tempo di rituffarsi in campionato.