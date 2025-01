Lanazione.it - Dopo il doppio open day . Altre selezioni nel 2025

"Vogliamo avere nuovi innesti soprattutto locali". È con queste parole che il responsabile delle risorse umane Giampiero Caltagirone esordisce illustrando l’organizzazione della Tenuta Castelfalfi, la quale punta ad inserire nuovo personale grazie ai nuovi progetti e all’apertura imminente del centro congressi che renderà necessario l’apporto di risorse dedicate alle attività congressuali. Attualmente sono 211 uomini e 171 donne a far parte del team ma si prevede l’aumento per quest’anno di quaranta figure per ricoprire vari ruoli. Già lo scorso anno sono state organizzate giornate di promozione dei ruoli vacanti sia in sede sia in varie regioni d’Italia lavorando costantemente sul sito di Castelfalfi con l’obiettivo di aumentare la visibilità sulle posizioni ricercate oltre che su Linkedin, Jobintourism.