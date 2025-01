Quotidiano.net - Diplomazia della speranza. Gli Artigiani della Pace e l’agenda da costruire per evitare le guerre

Di fronte alla sempre più concreta minaccia di una guerra mondiale, come ha sostenuto Papa Francesco nel recente discorso agli ambasciatori presso la Santa Sede, nel quale ha esortato ad una coraggiosa, gli– associazioni e testimoni – si incontrano a Roma per cercare diinsieme un’Agenda per lanella giustizia. L’evento, caratterizzato da un forte spirito europeo all’insegna del dialogo, dei diritti umani e dell’impegno per una democrazia profondamente radicata nei valori del bene comune epartecipazione, è organizzato dal Parlamento Europeo in Italia, coordinato da Fabio Di Stefano, responsabile dei rapporti con le istituzioni e comunicazione del Parlamento Europeo in Italia, e dal giornalista Piero Damosso (foto), autore del libro Può la Chiesa fermare la guerra? (Edizioni San Paolo).