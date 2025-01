Tvplay.it - Che gara al Gewiss Stadium, ma i tre punti sono del Napoli: Atalanata ko

Da pochi minuti è terminata la partita tra l’Atalanta di Gasperini ed ildi Conte con il risultato di 2-3 per i partenopei.Ladel, di fatto, ha sin dai primi minuti un gran ritmo. All’11’, infatti, Carnesecchi è bravo ad anticipare Lukaku con i pugli. L’Atalanta, però, riesce a passare in vantaggio con un gran tiro di Mateo Retegui.Cheal, ma i tredelko (LaPresse) tvplay.itMa ildi Antonio Conte non si perde d’animo e risce a pareggiare un quarto d’ora dopo con Matteo Politano, servito da un ottimo David Neres. Lasi infiamma, visto che gli azzurri sfiorano il gol con McTominay che, però, viene anticipato all’ultimo da Hien. Sul ribaltamento di fronte, di fatto, Lookmaan avanza e tira: pallone a lato.