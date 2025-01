Thesocialpost.it - Caso Ramy Elgaml: la Procura esclude violazioni nell’inseguimento

Non sarebbero emersedi regole, protocolli o norme penali nelle modalità dell’inseguimento dida parte dei carabinieri. È questa la valutazione preliminare delladi Milano suldel 19enne morto il 24 novembre scorso mentre fuggiva in scooter dai militari per circa otto chilometri. Tuttavia, l’inchiesta resta aperta per approfondire le fasi finali della tragedia, con l’accusa di omicidio stradale rivolta sia al carabiniere che guidava l’ultima auto inseguitrice sia a Fares Bouzidi, il 22enne amico della vittima che si trovava alla guida del motorino.L’indagine riguarda anche il presunto depistaggio e favoreggiamento, per i quali risultano indagati altri due militari. Laha affidato l’inchiesta ai carabinieri del Nucleo investigativo, che stanno verificando ogni aspetto della vicenda.