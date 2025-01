Puntomagazine.it - Casavatore, due furti sventati dai Carabinieri: indagini in corso

Due uomini sono stati notati da una pattuglia mentre tentavano di forzare alcune auto parcheggiateDuesono statidai. Complici i servizi di controllo del territorio disposti con continuità, due uomini sono stati notati da una pattuglia mentre tentavano di forzare alcune auto parcheggiate. Non hanno fatto in tempo a perpetrare il furto e sono fuggiti a bordo di un’altra auto poco distante.Questa ha tentato di speronare la gazzella ma una rapida manovra in retromarcia dei militari ha evitato lo scontro. Poi è partito l’inseguimento ma i fuggitivi sono riusciti a far perdere le tracce.inper individuare e identificare i responsabili.Comunicato stampaprov. NapoliL'articolo, duedaiinproviene da Punto! - Il web magazine.