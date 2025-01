Inter-news.it - Bologna, tris e vittoria in rimonta sul Monza dopo il pari con l’Inter!

Ildi Italiano torna a vincere allo Stadio Renato Dall’Ara,il pareggio rimediato a San Siro con. Ilpassa subito avanti, ma il vantaggio dura poco.PRIMO TEMPO –il pareggio controa San Siro, ildi Vincenzo Italiano torna in campo davanti ai propri tifosi per affrontare ildi Salvatore Bocchetti. La sfida per la ventunesima giornata di campionato si apre in maniera shock per i padroni di casa: al quarto minuto, infatti, la squadra ospite è già in vantaggio grazie al gol messo a segno dal giovane Maldini. Tutto nasce da un contropiede deluna potenziale occasione di Castro. Ilprova immediatamente a reagire, col gol del pareggio che arriva al 22?: Orsolini crossa in maniera perfetta per Castro, che la mette dentro con un colpo di testa.