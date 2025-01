Liberoquotidiano.it - Antonio Conte, calendario e sostituto di Kvara: Napoli piomba nel caos

Le ultime due vittorie convincenti delhanno un comune denominatore, l'assenza ditskhelia. Questo non significa che i partenopei non sentiranno la sua mancanza, perché il georgiano è un calciatore fortissimo, ma grazie ac'è vita anche oltre di lui. A Firenze il 3-0 è arrivato con Spinazzola esterno d'attacco. Inoltre nell'ultimo mese sono arrivate cinque vittorie di fila nonostante l'infortunio di Buongiorno e le assenze a intermittenza di Politano etskhelia. Ilè una squadra in crescita nel gioco e nella fiducia, che non vede l'ora di scoprire se e quanto è migliorata rispetto al girone d'andata. Le prossime tre partite offriranno molte risposte: domani c'è la trasferta a Bergamo, contro un'Atalanta che al Maradona era passata addirittura per 3-0. A seguire le sfide con la Juventus e la Roma.