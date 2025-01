Calciomercato.it - Vlahovic nel mirino dell’Arsenal: le 5 cessioni più costose dalla Serie A alla Premier League

Leggi su Calciomercato.it

Dusanè osservato dall’Arsenal e abbiamo quindi voluto dedicare un focus alle 5più careDusan, possibile addioJuventus (LaPresse) – Calciomercato.itL’arrivo di Kolo MuaniJuventus ha aperto le porte per una possibile cessione di Dusan. Non più utopistico pensare che l’attaccante serbo possa davvero lasciare i bianconeri e le voci di un addio si starebbero facendo sempre più insistenti già per questo mese di gennaio. Un eventuale colpo di scena che si unirebbe al quasi ufficiale addio di Khvicha Kvaratskhelia verso il PSG.É l’Arsenal il club che ha messo gli occhi su Dusan, anche e soprattutto per via dell’infortunio di Gabriel Jesus che ha messo finesua stagione prima del previsto. Un eventuale trasferimento dell’attaccante della Juve sarebbe sicuramente caro, motivo per cui abbiamo deciso di fare un focus sulle 5più