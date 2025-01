Anteprima24.it - Verso Benevento-Team Altamura, le parole di Auteri: “Mercato? Ho un grande gruppo, non parte nessuno”

Tempo di lettura: 4 minutiIlè atteso domani (ore 17:30) dalla sfida interna contro il, compagine neopromossa che sta disputando una buona stagione dopo un avvio di torneo non semplice. Con il rientro di Alessandro Nunziante, il tecnico dei giallorossi ha la rosa quasi al completo dovendo fare i conti solo con l’assenza del difensore Meccariello e del lungodegente Nardi. Fuori dai convocati anche Agazzi per scelta tecnica. Queste ledi misternella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla gara: TOUR DE FORCE – “Noi dobbiamo pensare una gara per volta. Ora c’è questo periodo e non serve andare troppo avanti con il pensiero. Ho a disposizione tutti e in questoc’è una competizione importante. Nella rosa possono esserci delle piccole differenze, ma pensiamo solo all’che non è la stessa squadra dell’andata.